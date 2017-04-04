Супрун призвала пациентов требовать от аптек участия в программе "Доступные лекарства"

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала пациентов требовать от аптечных заведений участия в программе «Доступные лекарства».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам Супрун, не следует ждать, что «государство все сделает», каждый пациент «должен взять ответственность на себя, чтобы найти доступные лекарства».

«Успех зависит не только от Минздрава, это зависит от каждого из нас. Вы должны обратиться к врачу за рецептом. Должны требовать, чтобы аптеки принимали участие в этой программе. Чтобы ваша районная или местная власть оплачивала аптекам правильно. И чтобы больше производителей принимали участие в этой программе», - сказала Супрун.

Она призвала граждан обращаться к врачам за рецептами.

«Рецепт будет выписан не по названию препарата, а по международному непатентованному названию. Форму рецепта можно найти на сайте Минздрава. Мы призываем производителей, дистрибьюторов участвовать в этой программе. На сегодняшний день около 1,4 тыс. аптек в Украине участвуют в программе, продолжается процесс подписания договоров с местными властями», - сказала Супрун.

Она отметила, что аптеки, которые примут участие в программе «Доступные лекарства», будут помечены специальной наклейкой.

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Как сообщал УНИАН, с 1 апреля в Украине стартовала программа "Доступные лекарства" по возмещению стоимости медпрепаратов (реимбурсации). Речь идет о введении механизма возмещения стоимости лекарств во время амбулаторного лечения лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа, бронхиальной астмой путем установления оптово-отпускных цен на эти препараты, которые рассчитываются как медиана референтных цен на такие же препараты в утвержденных референтных странах.

Участие аптечных заведений в программе возмещение стоимости лекарственных средств происходит исключительно на добровольных началах. Минздрав Украины призывает представителей бизнеса присоединиться к программе реимбурсации.

Сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что благодаря программе "Доступные лекарства" цены на ряд препаратов уже снижены на 20-50%.