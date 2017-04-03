НАБУ закрыло уголовное дело в отношении Супрун

Национальное антикоррупционное бюро Украины в связи с отсутствием состава преступления закрыло уголовное производство против исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун относительно возможного нецелевого использования бюджетных средств в результате проведения международных закупок лекарств.

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Об этом сообщает издание ZN.UA.

"30 марта детективы НАБУ закрыли уголовное производство в отношении должностных лиц Министерства здравоохранения, открытое прокурорами САП по собственной инициативе 27 февраля 2017 года с квалификацией ч. 2.210 УК Украины", - сообщили в пресс-службе НАБУ в ответ на запрос ZN.UA.

Отмечается, что производство закрыто из-за отсутствия состава уголовного правонарушения.

"Публикация, которая стала основанием для открытия прокурорами САП уголовного производства, на сайте отсутствует (речь идет о статье в интернет-издании Gazeta.ua "Супрун перевела в банки миллиарды, выделенные на лекарства"). Распечатка этой статьи, которая была приобщена к рапорту прокурора, не была надлежащим образом заверена. Следовательно, требований Уголовного процессуального кодекса Украины относительно открытия уголовного производства, соблюдено не было", - говорится в ответе бюро.

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"Кроме того, после анализа существующей процедуры закупки лекарств за средства государственного бюджета, установлено, что поскольку эти закупки осуществляются через международные неправительственные организации, любая возможность единоличного распоряжения денежными средствами со стороны должностных лиц Минздрава, тем больше их перечисления на счета в банковские учреждения за пределами установленной процедуры, в настоящее время является исключенным", - добавили в НАБУ.

Как сообщалось ранее, против руководителей Минздрава открыли дело за нецелевое использование 4 млрд грн. В выписке из уголовного производства указывается, что поводом является "самостоятельное выявление прокурором уголовного правонарушения".