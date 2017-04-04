Благодаря компенсации стоимости лекарств, цены в аптеках снизились - Гройсман

Правительственная программа "Доступные лекарства" о компенсации стоимости лекарств для хронически больных гипертонией, диабетом II типа и бронхиальной астмой, которая начала действовать с 1 апреля, уже привела к снижению цены на ряд препаратов на 20-50%.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы запустили реимбурсацию – компенсацию стоимости, это означает, что все производители выровняют цены по тем ценам, которые установило государство, то есть не может быть разных цен на эти лекарства. И поэтому от 20% до 50% сегодня уже происходит по определенным позициям снижение цены в розницу для украинского рынка", - сказал он.

"Это тот результат, которого мы хотели достичь. То есть бесплатные лекарства будут и по этим категориям – бронхиальная астма, сахарный диабет II типа и гипертония – от этих болезней лекарства будут либо бесплатными, кому они необходимы, либо цены будут снижены абсолютно", - отметил премьер-министр.