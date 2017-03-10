Кабмин утвердил порядок предоставления регионам субвенции на возмещение стоимости лекарств

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление "Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний" было принято сегодня во время заседания правительства.

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"Бюджетной программой на реимбурсацию предусмотрено 500 млн грн распределения субвенции на возмещение стоимости лекарственных средств... Это именно: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа и бронхиальная астма. Распределение будет на основании статистических данных о количестве лиц, которые страдают такими заболеваниями", - сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, комментируя принятое решение.

"Это очень важный первый шаг по распределению субвенции на регионы, чтобы мы могли с 1 апреля начать реимбурсацию", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, реимбурсация (персональное возмещение стоимости назначенного врачом лечения) является одним из этапов реформирования системы здравоохранения в Украине, реализация которой начинается в Украине в этом году.

Сегодня, 10 марта, премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что на следующем заседании Кабмина будет внесен пакет документов для введения с 1 апреля программы реимбурсации лекарств.