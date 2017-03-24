Кабмин ожидает решения коалиции о назначении главы Минздрава – Гройсман

Кабинет министров Украины ожидает решения парламентской коалиции относительно назначения министра здравоохранения и готов назначить кандидата сразу после достижения компромисса в этом вопросе.

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Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата о назначении главы Минздрава, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью КМУ.

"Мы начали консультации, консультации продолжаются. Как только коалиция определится, я обязательно выполню свой долг", - заверил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, до апреля 2016 года Минздрав возглавлял Александр Квиташвили.

27 июля 2016 года Кабмин возложил исполнение обязанностей министра здравоохранения с 1 августа на Ульяну Супрун.

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Гройсман заявлял, что будут проведены политические консультации по поводу назначения министра здравоохранения, а также, что новая команда Минздрава во главе с Супрун является абсолютно некоррумпированной и способна провести необходимые изменения в системе.

Сама Супрун утверждала, что на нее оказывают давление противники реформ в медицине.