Среди раненых за сутки в АТО военнослужащих есть женщина

В зоне АТО за минувшие сутки среди раненых украинских военнослужащих есть одна женщина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки вследствие боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, 13 получили ранения и травмы, среди которых - одна женщина», - сказал он.

Лысенко выразил соболезнования близким и родным погибших воинов.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за минувшие сутки зафиксировано 69 вражеских обстрелов на Донбассе. Двое украинских военных погибли, 13 ранены и травмированы.