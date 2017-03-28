Израиль поможет в реабилитации раненных в АТО украинских военнослужащих

Израиль окажет Украине помощь в реабилитации раненных в АТО украинских военнослужащих.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 28 марта, в Харькове заявил посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски в ходе совместного брифинга с министром социальной политики Андреем Ревой во время посещения Украинского научно-исследовательского института протезирования.

«В Израиле, в связи с не очень хорошими основаниями, очень большой опыт именно реабилитации. Нет ничего более важного или священного, чем возвращать людям то, что они теряют при защите своего государства», - сказал посол.

Он подчеркнул, что из Израиля в Харьков прибудут эксперты одного из крупнейших медицинских центров. Специалисты изучат возможности украинских протезистов и реабилитологов, и определят направления, по которым будут помогать украинским военнослужащим и медикам.

В свою очередь Рева добавил, что инициатива помочь в реабилитации украинских бойцов АТО возникла со стороны Посольства Израиля в Украине.

По его словам, с помощью израильских экспертов будут наработаны направления сотрудничества, которые позволят расширить возможности УкрНИИ протезирования в Харькове.