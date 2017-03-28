В Австралии снижены цены на лекарства для лечения тяжелых заболеваний

Правительство Австралии договорилось с производителями о снижении стоимости 1,1 тыс. лекарственных препаратов, включенных в программу предоставления государством скидок на медикаменты (Pharmaceutical Benefits Scheme), пишет The Pharma Letter.

Читайте такжеВ Индии появится электронная система контроля оборота лекарственных средствБлагодаря достигнутым соглашениям, с начала апреля 2017 года жители Австралии смогут сократить расходы на рецептурные препараты для лечения болезни Паркинсона, депрессии, рака молочной железы, экземы, псориаза, гиперлипидемии и других заболеваний.

За год правительство Австралии тратит около 10 млрд австралийских долларов (7,65 млрд долларов США) на программу предоставления скидок на рецептурные ЛС. Наиболее дорогостоящими препаратам, входящими в программу являются Харвони (ледипасвир и софосбувир) стоимостью 358 млн австр.долларов, Хумира (адалимумаб) – 335 австр.долларов и Луцентис (ранибизумаб) – 217,8 млн австр.долларов.