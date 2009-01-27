В США женщина родила восемь здоровых близнецов

Жительница Южной Калифорнии стала второй женщиной в мире, которая произвела на свет сразу восьмерых здоровых детей.

Непосредственно роды продлились лишь пять минут. Вес новорожденных - шести мальчиков и двух девочек - составляет от 0,82 до 1,54 кг, сообщает АР.

"Это просто удивительно, - говорит доктор Карен Мэйплс, сотрудница клиники Kaiser Permanente в городе Беллфлауэр. - Все восемь детей чувствуют себя абсолютно нормально".

Как заявил журналистам один из принимавших роды врачей Гарольд Генри, "вся восмерня кричала и активно дрыгала ножками".

Мать восмерых новорожденных пожелала скрыть от журналистов какую-либо информацию о себе.

Отметим, этот случай стал вторым за всю историю медицины. Впервые женщина родила восемь детей в госпитале американского города Хьюстон в 1998 году. Тогда шесть девочек и два мальчика появились у 27-летней Нкем Чукву - жены иммигранта из Нигерии. Один ребенок скончался через неделю, а остальные семь в прошлом декабре вместе отпраздновали свое десятилетие.

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