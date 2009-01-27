В США женщина родила восемь здоровых близнецов
Второй случай в истории медицины
Жительница Южной Калифорнии стала второй женщиной в мире, которая произвела на свет сразу восьмерых здоровых детей.
Непосредственно роды продлились лишь пять минут. Вес новорожденных - шести мальчиков и двух девочек - составляет от 0,82 до 1,54 кг, сообщает АР.
"Это просто удивительно, - говорит доктор Карен Мэйплс, сотрудница клиники Kaiser Permanente в городе Беллфлауэр. - Все восемь детей чувствуют себя абсолютно нормально".
Как заявил журналистам один из принимавших роды врачей Гарольд Генри, "вся восмерня кричала и активно дрыгала ножками".
Мать восмерых новорожденных пожелала скрыть от журналистов какую-либо информацию о себе.
Отметим, этот случай стал вторым за всю историю медицины. Впервые женщина родила восемь детей в госпитале американского города Хьюстон в 1998 году. Тогда шесть девочек и два мальчика появились у 27-летней Нкем Чукву - жены иммигранта из Нигерии. Один ребенок скончался через неделю, а остальные семь в прошлом декабре вместе отпраздновали свое десятилетие.