Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили признал, что у него есть проблемы с изучением украинского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Минздраве.

«У меня проблемы с государственным языком. Я читаю, я понимаю. Я сижу на телешоу. В прямом эфире мне задают вопросы. С пониманием проблем нет. Подписывая документы, я их все читаю», - отметил Квиташвили, добавив, что для изучения «не было времени, честно говоря».

Читайте такжеКвиташвили в 2015 г. получил более 75 тыс. грн доходаВ то же время он пообещал, что выучит украинский язык.

«Я планирую оставаться в Украине, поэтому гарантирую, что изучать язык буду», - сказал Квиташвили.