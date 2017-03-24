В Украине планируют построить два реабилитационно-спортивных центра

Кабинет Министров своим постановлением утвердил Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансирования создания объектов Западного реабилитационно-спортивного центра и создание Всеукраинского реабилитационно-восстановительного спортивного центра Национального комитета спорта инвалидов Украины.

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Также принятое Правительством решение предусматривает дополнения в Порядок использования суммы административно-хозяйственных санкций и пени за невыполнение норматива рабочих мест для трудоустройства инвалидов, поступивших в государственный бюджет, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 31.01.2007 г. № 70, новым направлением - о выделении средств Фонда социальной защиты инвалидов на финансирование создания указанных реабилитационно-спортивных центров.

Создание этих объектов в 2017 году будет финансироваться по бюджетной программе 2507030 „Мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации инвалидов” в объеме 30 млн гривен за счет поступлений в Фонд социальной защиты инвалидов (специальный фонд государственного бюджета).