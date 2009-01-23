Годовалый ребенок умер от пневмонии из-за недосмотра матери
Возбуждено уголовное дело
Прокуратура Новоукраинского района Кировоградской области возбудила уголовное дело в отношении 36-летней женщины, которая из-за недосмотра допустила смерть от пневмонии своего годовалого ребенка.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.
Невзирая на то, что ребенок нуждался в неотложной медицинской помощи, женщина к врачам не обращалась и самостоятельно мальчика не лечила.
Как отметили в прокуратуре, мать воспитывала сына одна, часто оставляла без присмотра, в доме не было надлежащих жилищно-бытовых условий.
Уголовное дело возбуждено по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 Уголовного кодекса Украины).