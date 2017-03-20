В Украине будут внедрены международные протоколы лечения и диагностики - Супрун

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявляет о необходимости принятия в Верховной Раде закона о государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств, регулирующего реформу сферы здравоохранения, до конца мая 2017 года, в противном случае реформа будет отложена до 2021-2022 годов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Супрун сообщила во время заседания Совета регионального развития сегодня в Киеве.

«Для качества медицинской системы мы переходим на международные медицинские протоколы лечения и диагностики. Новая система не имеет альтернатив», - заявила она.

«Необходимо принятие главного закона реформы до конца мая этого года, поскольку если отложим, реформа не будет происходить из-за политического цикла вплоть до 2021-2022 годов. Если мы вместе с вами и Верховная Рада не примем до конца мая закон – мы не сможем поднять с 2018 года средства на семейную медицину. Мы не сможем нормально запустить семейную медицину с июля этого года, мы не успеем просчитать цену услуги до 15 сентября», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 16 марта Кабинет министров Украины одобрил законопроект о государственных финансовых гарантиях по предоставлению медицинских услуг.

Как отметила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, законопроект предусматривает доступ украинцев к качественной медицине, качественным лекарствам и обеспечит снижение коррупции.

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В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман предложил членам правительства одобрить законопроект и направить его в Национальный совет реформ для обсуждения.

«Было бы целесообразно, чтобы мы предварительно приняли это решение, но поскольку Национальный совет реформ проявил интерес к этой реформе, я бы хотел внести предложение, чтобы мы направили предварительно одобренный нами проект на Нацсовет, чтобы мы еще раз обсудили этот вопрос и уже после этого мы его направили в украинский парламент», - сказал он.