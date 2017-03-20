Япония передала винницкому госпиталю новейшее медицинское оборудование

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 20 марта, в помещении Военно-медицинского клинического центра Центрального региона посол Японии передал руководству центра сертификат на оборудование в виде сверхсовременного 80-срезового компьютерного томографа стоимостью 530 тыс. долларов и 5 эндоскопических систем стоимостью 130 тыс. долларов.

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Господин Суми рассказал, что переговоры с правительством Японии о предоставлении Украине медицинского оборудования начал два года назад, «полагая, что того, что передается, маловато для Украины». По его словам, «правительство Японии в прошлом году решило предоставить Украине оборудование еще на 4 млн долл. для системы Министерства здравоохранения. Позже нам стало понятно, что учреждения Министерства обороны и Государственной пограничной службы также нуждаются в медицинском оборудовании, и сегодня мы вместе с представителем Верховной Рады, народным депутатом Алексеем Порошенко передаем это оборудование не только Винницы, но и для других центров Украины».

Сын президента Украины Петра Порошенко, народный депутат Алексей Порошенко поблагодарил правительство Японии за последовательность в помощи Украине.

Заместитель министра обороны Украины Олег Шевчук также выразил убеждение, что оборудование позволит оказывать более качественную помощь бойцам, раненным в зоне АТО, и гражданским лицам.

«Мы углубляем сотрудничество со странами членами НАТО, расширяем наше сотрудничество с общественно-волонтерскими организациями, направленное на улучшение обеспечения военнослужащих», - сказал Шевчук.

Кроме Винницы системы эндоскопических исследований будут поставлены в центры Харькова, Киева, Одессы, Львова, а врачи уже прошли обучение и подготовку для работы на этом оборудовании.

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Начиная с событий на Майдане в Киеве 2014 года, правительство Японии уже передало Украине медицинского оборудования на сумму 1,6 млн долларов.

На сегодняшний день на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Центрального региона в Виннице находятся 425 пациентов, из которых 287 – военнослужащие. Проходят лечение и 16 раненых из зоны АТО, которые прибыли в госпиталь 10 дней назад. На сегодняшний день состояние военных улучшилось, и тяжелораненых нет. За прошлый год в Военно-медицинском клиническом центре Центрального региона пролечили 14 тысяч военных из зоны АТО.