Посол Японии передал для Главного военного госпиталя сертификат на новый видеоэндоскопический комплекс

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, церемония передачи состоялась сегодня во время посещения медучреждения президентом Петром Порошенко.

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«Я желаю, чтобы конфликт, вызванный российской агрессией, разрешился как можно скорее. Япония продолжит поддержку территориальной целостности Украины путем санкций против России. Япония вместе с членами «Большой семерки» также продолжит поддержку процесса реформ, которые принесут экономическое процветание. В этой связи Япония уделяет большое внимание медицинской реформе, инициированной исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяной Супрун, ведь украинская система здравоохранения нуждается в поддержке», - сказал Шигеки.