Кабмин принял доработанные нормативные акты для введения реимбурсации

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Речь идет о введении механизма возмещения стоимости лекарств во время амбулаторного лечения лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа, бронхиальной астмой путем установления оптово-отпускных цен на эти препараты, которые рассчитываются как медиана референтных цен на такие же препараты в утвержденных референтных странах», - говорится в сообщении.

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Для того, чтобы воспользоваться программой реимбурсации, гражданам нужно будет обратиться к врачу, получить рецепт с указанием необходимого препарата и обратиться в аптеку, участвующую в программе.

В Минздраве отметили, что цены на лекарства в Украине не соответствуют уровню доходов граждан и часто даже превышают цены в соседних европейских странах. «Установление референтной цены - справедливый и вынужденный шаг, направленный на защиту населения от иногда необоснованно высоких цен на лекарственные средства», - подчеркнули в министерстве.

При этом принятые нормативные акты не исключают возможность нахождения на рынке, в том числе в розничной сети, лекарственных средств, стоимость которых будет превышать предельный уровень.

Участие аптечных сетей в программе реимбурсации будет происходить исключительно на добровольных основаниях.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года Кабмин в рамках старта реформы здравоохранения и сферы оборота лекарственных средств принял решения о введении референтных цен на лекарства, предусматривающих ограничение максимальной розничной цены лекарств с учетом анализа цен в соседних государствах, а также о начале программы реимбурсации лекарственных средств людям, больным гипертонией, диабетом и астмой. Изначально запуск программы был запланирован на 1 февраля 2017 года, однако позднее был перенесен на 1 апреля.