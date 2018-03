Женский мозг не приспособлен к диете

Американские ученые в ходе эксперимента установили, что женщинам сложнее бороться с искушением полакомиться любимым блюдом, когда следует воздерживаться от еды.

Исследование проводил Доктор Джин-Джек Вэнг в национальной лаборатории Брукхевена в Нью-Йорке. Он опубликовал его результаты в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В ходе эксперимента 23 здоровых и стройных добровольца должны были воздерживаться от принятия пищи на протяжении 17 часов.

Затем перед ними поставили по тарелке с их любимыми блюдами и попросили подавлять в себе чувство голода, думая о чем-нибудь другом. Ученые в это время следили за деятельностью их мозга с помощью позитронно-эмиссионной томографии.

Доктор Венг установил, что при попытке подавить чувство голода у мужчин области мозга, отвечающие за это чувство, становились менее активны, а у женщин функционирование мозга не изменялось.

"Снижение запретительного контроля у женщин, вероятно, объясняет тот факт, что они достигают меньшего успеха, пытаясь похудеть с помощью диеты, по сравнению с мужчинами", - отметил Вэнг.

