В Украине введена патронатная форма воспитания детей, оказавшихся в сложных обстоятельствах

В частности, этим актом, разработанным Минсоцполитики, утвержден Порядок создания и деятельности семьи патронатного воспитателя, устройство, пребывания ребенка в семье патронатного воспитателя; Порядок оплаты услуг патронатного воспитателя и выплаты социального пособия на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя; Типовой договор о патронате над ребенком.

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В Минсоцполитики отмечают, что с принятием данного постановления Правительством будет обеспечено внедрение инновационной услуги поддержки такой уязвимой категории населения, как семьи с детьми, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. В то же время важным является и то, что временный уход и воспитание ребенка в профессионально подготовленной семьи патронатного воспитателя является альтернативой ее устройству до приюта, центра социально-психологической реабилитации или школы-интерната, подчеркивают специалисты.

В Государственном бюджете Украины на 2017 год уже предусмотрены средства на создание и функционирование 154 патронатных семей.

В течение 2017-2018 годов оплата услуг патронатного воспитателя и выплата социального пособия на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя будут осуществляться за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам. Предполагается, что с 1 января 2019 года финансирование расходов относительно патроната над ребенком будет осуществляться за счет местных бюджетов.