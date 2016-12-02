Свириденко назначен уполномоченным президента по вопросам реабилитации раненых в АТО

10:02, 02 декабря 2016
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Глава государства Петр Порошенко подписал указ «Об уполномоченном президента Украины по вопросам реабилитации участников антитеррористической операции, которые получили ранение, контузию, увечье или иное заболевание во время участия в антитеррористической операции».

леополис.новости

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, согласно документу, на должность уполномоченного назначен бывший санитарный инструктор медицинской роты 128-й отдельной горно-пехотной бригады оперативного командования «Запад» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Вадима Свириденко.

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Отмечается, что Свириденко имеет опыт работы в медицинской сфере и пользуется авторитетом среди общественных организаций и организаций воинов АТО.

Указом также утверждено положение об уполномоченном президента Украины по вопросам реабилитации участников антитеррористической операции, которые получили ранение, контузию, увечье или иное заболевание во время участия в антитеррористической операции.

Основными задачами уполномоченного определены, в частности, мониторинг ситуации относительно обеспечения реализации права на реабилитацию раненых участников АТО и, в случае нарушения таких прав, осуществление мер, направленных на исправление ситуации. 

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Кроме того, уполномоченный будет принимать участие в подготовке нормативно-правовых актов, в том числе внесении предложений по пресечению нарушений в этой сфере, совершенствование системы реабилитационных мероприятий, а также налаживании взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам реабилитации раненых украинских защитников, говорится в сообщении.

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