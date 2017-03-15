Решение о временном перемещении грузов в зоне АТО не будет касаться гуманитарной помощи

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству безотлагательно обеспечить прекращение перемещения грузов в зоне АТО, кроме гуманитарных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня после экстренного заседания СНБО его секретарь Александр Турчинов. Читайте такжеЖители Донецкой области ощущают дефицит пищевых продуктов и лекарств – исследование

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