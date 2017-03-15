Решение о временном перемещении грузов в зоне АТО не будет касаться гуманитарной помощи

14:01, 15 марта 2017
Страна
163

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству безотлагательно обеспечить прекращение перемещения грузов в зоне АТО, кроме гуманитарных.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня после экстренного заседания СНБО его секретарь Александр Турчинов.

Читайте такжеЖители Донецкой области ощущают дефицит пищевых продуктов и лекарств – исследование

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #гуманитарная помощь#война на Донбассе