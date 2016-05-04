ЮНИСЕФ: более полумиллиона детей на Донбассе нуждаются в помощи

Образование дает детям в восточной Украине инструменты для восстановления собственных жизней

Орландо Блум, посол доброй воли ЮНИСЕФ: "Около 580 тысяч детей нуждаются в срочной помощи и более 230 тысяч детей были вынуждены покинуть свои дома. Одна из пяти школ и детсадов в регионе повреждены или разрушены, и около 300 тысяч детей нуждаются в немедленной помощи в продолжении своего образования", - говорится в отчете.

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Доклад обнародован в преддверии Всемирного гуманитарного саммита в Стамбуле, запланированного на 23 и 24 мая. Также на фоне этого посол доброй воли ЮНИСЕФ, американский актер Орландо Блум посетил поражены конфликтом города восточной Украины.

В частности, как сообщают в ЮНИСЕФ, господин Блум посетил школы, поврежденные обстрелами, всего за три километра от линии разграничения на Донбассе.

"Я встречал детей, как 11-летняя Ляна, которые прятались в подвале своей школы почти две недели, в холоде, без света или отопления, пока обстрелы разрушали классные комнаты над ними, - цитирует доклад слова господина Блума. - Теперь, пережив самый ужасный жизненный опыт, что могло с ними случиться, все, чего они хотят - вернуться к безопасности и школьных будней и планировать собственное будущее".

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"Образование дает детям в восточной Украине инструменты для восстановления собственных жизней в безопасности и благоприятном окружении. Каждый ребенок в сложной гуманитарной ситуации требует равного шанса на светлое будущее", - добавил он.

В целом, по данным Детского фонда ООН, каждый четвертый ребенок в возрасте с 3 до 18 лет живет в стране, которая страдает из-за гуманитарного кризиса, а это - 462 млн детей по всему миру. Из них около 75 миллионов не имеют доступа к образованию.

В Сирии за пять лет военного конфликта разрушены, захвачены вооруженными формированиями или использую как приюты более шести тысяч школ.

В северо-восточной Нигерии и Камеруне более 1,8 тысячи школ закрыты из-за кризиса. В Центральноафриканской республике не функционируют около четверти школ.

На саммите в Стамбуле в конце мая планируют создать новый чрезвычайный образовательный фонд под названием Education Cannot Wait - "Образование не может ждать".

В рамках фонда планируют собрать четыре миллиарда долларов в течение пяти лет, пойдут на образование 13,6 млн детей, говорят в ЮНИСЕФ.