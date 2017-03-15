ВР не поддержала предложение провести парламентские слушания о фармацевтической политике

Как передает корреспондент УНИАН, голосование за соответствующий проект происходило несколько раз, но ни разу не хватило необходимых 226 голосов.

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Председатель ВР отметил, что парламент еще вернется к голосованию за это предложение.