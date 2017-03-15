ВР не поддержала предложение провести парламентские слушания о фармацевтической политике

09:34, 15 марта 2017
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Верховная Рада не поддержала проект постановления "О проведении парламентских слушаний на тему: «Рациональная фармацевтическая политика и обеспечение населения эффективными, безопасными и доступными лекарственными средствами» (№5601).

Украинское фармацевтическое законодательство адаптируют к европейским требованиям / Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, голосование за соответствующий проект происходило несколько раз, но ни разу не хватило необходимых 226 голосов.

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Председатель ВР отметил, что парламент еще вернется к голосованию за это предложение.

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Теги: #Верховная Рада#лекарственные препараты#фармацевтическая промышленность