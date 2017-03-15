ВР не поддержала предложение провести парламентские слушания о фармацевтической политике
09:34, 15 марта 2017Страна
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Верховная Рада не поддержала проект постановления "О проведении парламентских слушаний на тему: «Рациональная фармацевтическая политика и обеспечение населения эффективными, безопасными и доступными лекарственными средствами» (№5601).
ВР не поддержала предложение провести 24 мая парламентские слушания о фармацевтической политике / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, голосование за соответствующий проект происходило несколько раз, но ни разу не хватило необходимых 226 голосов.
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Председатель ВР отметил, что парламент еще вернется к голосованию за это предложение.
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