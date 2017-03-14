Ситуация по гриппу и ОРВИ: самый высокий показатель заболеваемости - в Киевской области

Как сообщили УНИАН в Центре по контролю и мониторингу заболеваний, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения Украины составлял 328 на 100 тысяч населения, что меньше на 20,6 % от показателя прошлой недели и аналогичных периодов последних пяти сезонов наблюдения.Госпитализировано 5 597 человек – 4 % от заболевших.

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На 10-й неделе летальных случаев вследствие осложнения заболевания гриппом не зарегистрировано.

Самый высокий показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Киевской (645,5), самый низкий – в Закарпатской (176,9 на 100 тыс. населения) областях. В одной из областей Украины эпидемический порог не превышен, темп прироста заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет снизился на 23,1 % и 19,5 % соответственно.

На отчетной неделе при исследовании 51 парной сыворотки крови от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ диагностический рост титров антител к вирусам гриппа типа А определен в 45,1 % образцов.

Проведено 279 исследований образцов материала от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, из них в 31,2 % случаях получены положительные результаты. Среди выявленных респираторных вирусов доминируют вирусы парагриппа (44,6 %), также определены РС-вирусы (38,6%), аденовирусы (16,9 %).

С начала эпидемического сезона исследовано 3 389 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, среди которых в 39,6 % определена РНК вируса гриппа.

В текущем сезоне среди положительных находок доминирует вирус гриппа типа А (H3) сезонный, доля которого равна 71 %.