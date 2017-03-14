На лечении в медучреждениях Минобороны находятся 125 военнослужащих, раненных в АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

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По его словам, еще семеро военнослужащих проходят лечение за рубежом, в том числе четверо - в Германии, двое - в Италии и один - в США. Также еще 73 участника АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях ВСУ.

«Всего с начала АТО реабилитацию в военных медицинских учреждениях прошли 3 тыс. 235 военнослужащих», - сказал Гуцуляк.

Он также сообщил, что с начала года министерство израсходовало на оплату медикаментов для военнослужащих более 25 млн грн. «В этом году объем расходов составляет 298,5 млн грн, или более 90% общей суммы, выделенной на медицинское обеспечение ВСУ», - сказал Гуцуляк.