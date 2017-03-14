На лечении в медучреждениях Минобороны находятся 125 военнослужащих, раненных в АТО
На лечении в учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины находятся 125 военнослужащих Вооруженных сил, получивших ранения в зоне проведения АТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.
Читайте такжеВсе подразделения ВСУ в зоне АТО на 100% обеспечены медоборудованием и лекарствами
По его словам, еще семеро военнослужащих проходят лечение за рубежом, в том числе четверо - в Германии, двое - в Италии и один - в США. Также еще 73 участника АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях ВСУ.
«Всего с начала АТО реабилитацию в военных медицинских учреждениях прошли 3 тыс. 235 военнослужащих», - сказал Гуцуляк.
Он также сообщил, что с начала года министерство израсходовало на оплату медикаментов для военнослужащих более 25 млн грн. «В этом году объем расходов составляет 298,5 млн грн, или более 90% общей суммы, выделенной на медицинское обеспечение ВСУ», - сказал Гуцуляк.