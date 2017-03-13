Цены на лекарства, закупленные через международные организации, слишком завышены - Богомолец

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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«Сейчас против Комитета здравоохранения готовится большая дискредитационная кампания общественными организациями за нашу позицию», - отметила депутат.

По ее словам, сегодня «абсолютно критическая ситуация сложилась с закупками лекарственных препаратов через международные организации».

Она добавила, что за средства государственного бюджета 2016 года «на сегодняшний день в регионы поставлено лишь 9% от предусмотренных поставок 2016 года. Цены на препараты слишком завышены».

Богомолец подчеркнула, что Министерство здравоохранения заняло недопустимую позицию, в частности, относительно «показательного демарша», когда заседание комитета покинула вся команда Минздрава, а также ведомство отказалось предоставить профильному комитету договоры с международными организациями, ссылаясь на то, что это коммерческая информация.

Депутат обратилась в антикоррупционный комитет ВР, чтобы «рассмотреть ситуацию, когда якобы антикоррупционный закон о международных закупках предоставляет возможность для коррупционных деяний».