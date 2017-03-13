Цены на лекарства, закупленные через международные организации, слишком завышены - Богомолец
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявляет, что против комитета готовится дискредитационная кампания.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
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«Сейчас против Комитета здравоохранения готовится большая дискредитационная кампания общественными организациями за нашу позицию», - отметила депутат.
По ее словам, сегодня «абсолютно критическая ситуация сложилась с закупками лекарственных препаратов через международные организации».
Она добавила, что за средства государственного бюджета 2016 года «на сегодняшний день в регионы поставлено лишь 9% от предусмотренных поставок 2016 года. Цены на препараты слишком завышены».
Богомолец подчеркнула, что Министерство здравоохранения заняло недопустимую позицию, в частности, относительно «показательного демарша», когда заседание комитета покинула вся команда Минздрава, а также ведомство отказалось предоставить профильному комитету договоры с международными организациями, ссылаясь на то, что это коммерческая информация.
Депутат обратилась в антикоррупционный комитет ВР, чтобы «рассмотреть ситуацию, когда якобы антикоррупционный закон о международных закупках предоставляет возможность для коррупционных деяний».