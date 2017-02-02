Референтное ценообразование на лекарства и реимбурсация заработают одновременно - Минздрав

В Минздраве пояснили, что Кабмин принял решение внести изменения в постановления Кабинета Министров Украины от 9 ноября 2016 г. № 862 «О государственном регулировании цен на лекарственные средства» и отсрочить начало ее реализации до 1 апреля 2017 года.

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Таким образом реферирования цен вступит в действие одновременно с программой возмещения стоимости лекарственных средств, предусмотренной Постановлением Кабинета Министров Украины от 9 ноября 2016 г. № 863 «О введении возмещения стоимости лекарственных средств». Одновременное введение упомянутых программ усилит положительное действие каждой из них.

Согласно протокольного поручения Кабинета Министров Украины от 01.02.2017, Министерство здравоохранения и Министерство экономического развития и торговли пересмотрят Порядок расчета предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства на основе референтных цен с целью приведения таких цен до экономически обоснованных и подадут предложения Кабинета Министров Украины.