На следующее заседание Кабмина будет внесен пакет документов по реимбурсации лекарств

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабмина.

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"В том числе мы начинаем процесс уже принятия решений по финансированию бесплатных лекарств. Министерство здравоохранения сегодня внесло порядок использования средств. То есть, фактически 500 млн грн будут направлены в регионы, чтобы в каждом регионе заработала программа по бесплатным лекарствам", - сказал Гройсман.

По его словам, на следующее заседание правительства будет внесен весь пакет, чтобы программа реимбурсации начала работать с 1 апреля.

Как сообщал УНИАН, реимбурсация (персональное возмещения стоимости назначенного врачом лечения) является одним из этапов реформирования системы здравоохранения в Украине, реализация которой начинается в Украине в этом году.

По его словам, на следующее заседание правительства будет внесен весь пакет, чтобы