Гройсман уверяет, что в местных бюджетах есть средства на ремонт больниц и закупку медоборудования

Об этом он сказал во время посещения реконструированного родильного отделения Центральной районной больницы в городе Староконстантинов Хмельницкой области, сообщает Правительственный портал. В 2016 году был проведен капитальный ремонт помещения за средства субвенции из государственного бюджета на развитие отдельных территорий в размере 692,5 тыс. грн.

«Мы передали много ресурсов на места – в бюджеты городов, областей, районов. Там есть средства, которые можно направлять на то, чтобы делать, в том числе, качественную систему здравоохранения», - отметил глава правительства.

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Так, в 2016 году более 44 млрд грн были направлены в местные бюджеты. В этом году местные бюджеты вырастут еще на 25%.

«Это колоссальный ресурс. На местах деньги есть. Если по-хозяйски к этому относиться, то можно и оборудование покупать, и отделение ремонтировать, даже новые больницы», – отметил Гройсман.

Глава Кабмина пообщался с представителями трудового коллектива отделения. Он рассказал о шагах правительства, направленных на изменение системы здравоохранения. Так, Кабинетом министров были приняты решения, которые будут стимулировать снижение цен на лекарства в Украине и дерегулирование фармацевтического рынка. Также правительство ввело систему референтного ценообразования, которая начнет работу с 1 апреля. Кроме того, был введен механизм реимбурсации на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы.

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Кроме того, по словам Гройсмана, правительство будет продолжать публичные закупки лекарств через международные организации, что уже обеспечило экономию до 3 млн долларов из бюджета. На эти нужды в проекте бюджете на 2017 год увеличен ресурс до 5,9 млрд грн.

Также предусмотрено 150 млн грн на создание центров сердечно-сосудистой хирургии по всей стране.

По словам Гройсмана, правительство настроено на изменение системы финансирования в системе медицины, а также надеется на принятие закона об обязательном государственном медицинском страховании.