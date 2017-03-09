Хирурги института Шалимова впервые в Украине успешно провели уникальную операцию на лице

Хирурги пересадили часть кожи 48-летнему пациенту, который получил сильный ожог, из-за чего потерял большую часть лица, передает Сегодня. Отмечается, что у мужчины частично не было кожи на голове, было видно череп, а также отсутствовали глаз и ухо.

В свою очередь, медики рассказали, что такая операция проводилась в Украине впервые и была довольно рискованной и сложной.

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"Операцию сделали чуть больше недели назад, она длилась более пяти часов и прошла успешно. Пациент чувствует себя нормально — может самостоятельно передвигаться и даже нормально питаться. Для пересадки взяли часть кожи (вместе с подкожной клетчаткой и мышцами. — Авт.) с боковой части туловища пациента размером 30 на 20 см. Вместо изъятого участка у него теперь искусственная кожа", — сообщили в институте им. Шалимова. К операции привлекали также челюстно-лицевых хирургов, которые, убрав несколько зубов, поставили челюсть так, чтобы пациенту было легко ею двигать.

Врачи поясняют, что операция была жизненно необходима, так как на голове мужчины была открыта большая часть черепа, в том числе глазница и гайморовы пазухи, и если бы операцию не сделали, то все могло закончиться летальным исходом из-за инфекций.

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Пациент родом из Сум. Он получил травму в начале года, но где именно и при каких обстоятельствах, якобы не помнит. В Сумах медики пытались ему закрыть кожей травмированную часть разными методами, но для этого нужно было длительное время, потому все же решили не рисковать и перенаправить в столицу, в институт Шалимова. Пациенту предстоит длительное лечение, но уже после того, как кожа окончательно приживется. И тогда пересаженный участок кожи практически ничем не будет отличаться от нетравмированной части лица.

В дальнейшем при желании пациент сможет установить себе искусственный хрусталик глаза и даже пришить ухо, но это уже непосредственно за счет пациента, и этим будут заниматься пластические хирурги. Сложнейшую операцию проводили за счет медучреждений — института им. Шалимова и сумской больницы.