Киевские кардиохирурги вживили механическое сердце 30-летней женщине
14:16, 17 октября 2016Страна
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Это уже вторая подобная операция.
Это уже вторая подобная операция в Украине / Фото: 062.com
Сердце, которое стоит более 100 тысяч евро, немецкий производитель предоставляет в долг.
На эти органы до сих пор собирают деньги. Обоим пациентам нужны были срочные операции.
С искусственным сердцем человек может жить несколько лет и ждать донорского органа.
Подробности читайте на УНИАН: http://www.unian.net/multimedia/video-3/49910-kievskie-kardiohirurgi-vjivili-mehanicheskoe-serdtse-30-letney-jenschine.html
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