Киевские кардиохирурги вживили механическое сердце 30-летней женщине

Сердце, которое стоит более 100 тысяч евро, немецкий производитель предоставляет в долг.

На эти органы до сих пор собирают деньги. Обоим пациентам нужны были срочные операции.

С искусственным сердцем человек может жить несколько лет и ждать донорского органа.

Подробности читайте на УНИАН: http://www.unian.net/multimedia/video-3/49910-kievskie-kardiohirurgi-vjivili-mehanicheskoe-serdtse-30-letney-jenschine.html