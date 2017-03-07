На лечении в медучреждениях Минобороны находится 104 военнослужащих

Об этом сегодня во время брифинга сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир.

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«Сегодня на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Минобороны находится 104 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые получили ранения во время антитеррористической операции», - сообщила она.

В то же время семь военнослужащих проходят лечение за рубежом. В частности, четверо — в Германии, двое — в Италии и один — в США. 73 участника АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях ВСУ. Всего с начала АТО реабилитацию в военных медицинских учреждениях прошли 3235 военнослужащих.