Минобороны получило 48 млн грн на медицинское обеспечение военнослужащих

11:35, 07 марта 2017
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Министерство обороны Украины в настоящее время получило на медицинское обеспечение 48 миллионов гривень бюджетных средств.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир.

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«В настоящее время Министерство обороны Украины получило на медицинское обеспечение 48 миллионов гривень бюджетных средств. Почти вся эта сумма будет израсходована на оплату медикаментов для военнослужащих», - отметила она.

Кушнир также сообщила, что всего в 2017 году на медицинское обеспечение Вооруженных сил Украины предусмотрено почти 327 млн грн.

Также, по ее словам, за период с начала проведения антитеррористической операции воинским частям и подразделениям ВСУ предоставлено 470 единиц медицинской и санитарной техники.

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Теги: #раненые бойцы АТО#медицинское обеспечение