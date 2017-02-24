На лечении в учреждениях Минобороны находятся 112 бойцов АТО
10:42, 24 февраля 2017Страна
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На лечении в учреждениях Министерства обороны находятся 112 военнослужащих Вооруженных сил Украины, получивших ранения во время АТО.
69 участников АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях ВСУ / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила спикер Министерства обороны Виктория Кушнир на брифинге в Киеве.
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Сейчас на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Минобороны находятся 112 военнослужащих ВСУ, которые получили ранения во время АТО, 15 военных проходят лечение за рубежом, в том числе по 4 - в Германии и Венгрии, по 2 - в США и Италии, один - в Латвии.
69 участников АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных заведениях ВСУ.
Всего за прошлый год реабилитацию в военных медицинских учреждениях прошли около 1,2 тыс. военных, в этом году – уже 37 участников АТО.
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