В Украину с визитом прибыл президент Международного Красного Креста
13:21, 06 марта 2017Страна
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В Украину с визитом прибыл президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер.
Петер Маурер / УНИАН
Об этом сообщается в его микроблоге в Twitter.
«Прибыл в Украину с визитом. На протяжении около трех лет люди на Востоке живут на грани войны, и военные действия снова на подъеме», - отметил он.
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Как сообщал УНИАН, в январе во время встречи в швейцарском Давосе президент Украины Петр Порошенко призвал президента МККК содействовать освобождению украинских заложников на Донбассе, в Крыму и в тюрьмах России.
Тогда же они договорились о визите Маурера в Украину в ближайшее время.
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