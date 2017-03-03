Израиль готов поддержать создание реабилитационного центра для украинских военных

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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Она провела встречу с вице-спикером Кнессета Израиля Талей Плосковой и обсудила межпарламентский диалог, сотрудничество в гуманитарных проектах поддержки пострадавших от конфликта на Донбассе.

В частности, Геращенко отметила, что проинформировала свою коллегу о ситуации на Донбассе, где наблюдается обострение конфликта. "Что касается совместных гуманитарных проектов, то Израиль готов поддержать создание реабилитационного центра для военных, я буду способствовать в реализации этой инициативы. Также говорили о помощи детям, пострадавшим от конфликта и нуждающимся в лечении и реабилитации", - сообщила она.

Первый вице-спикер заметила, что поблагодарила представителя Израиля за поддержку в голосовании резолюции ООН о нарушениях прав человека в Крыму и обратила внимание на признание Российской Федерацией "документов" боевиков ОРДЛО, что противоречит Минским соглашениям, является ползучей легализацией так называемых "республик" и создает предпосылки для национализации украинского имущества на временно оккупированных территориях.

"Говорили об опыте Израиля в постконфликтном восстановлении, освобождении заложников. Знаменитая история, когда Израиль освободил своего военного, передав за него около 1000 пленников, так вот, переговоры об этом освобождении длились почти 3 года, шли очень непросто. Я еще раз подчеркнула, что Украина готова к серьезным компромиссам в вопросе освобождения заложников", - подчеркнула Геращенко.