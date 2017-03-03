За оказание медицинской помощи больным в тюрьмах должен отвечать Минздрав - эксперты

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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В частности, как отмечается в сообщении, Генпрокуратура и омбудсман «неоднократно обращали внимание Министерства юстиции Украины на имеющиеся проблемы, которые заключаются в систематическом невыполнении поставленных правительством задач, незавершенности начатого реформирования системы Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГУИС)».

Однако, как подчеркнули в ГПУ, «несмотря на это, длительное время необходимые меры ведомствами не принимались или носили декларативный характер, в связи с чем реальных положительных изменений в указанной сфере не произошло. Как следствие, имеет место критическое состояние обеспечения прав человека на здравоохранение в местах лишения свободы, что подтверждается значительным ростом уровня заболеваемости и смертности среди них в целом по государству».

Так, по данным прокуратуры, в прошлом году уровень смертности граждан в учреждениях ГУИС фактически вырос более чем на четверть. За 2 месяца текущего года, по сравнению с таким же периодом 2016 года, количество умерших граждан в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах ГУИС Украины возросло более чем наполовину и на сегодняшний день превышает 100 человек.

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При уменьшении количества содержащихся в учреждениях ГУИС лиц уровень их смертности в целом возрос на 82% (с 8 до 17 летальных случаев на 10 тыс. человек). Состояние заболеваемости ВИЧ/СПИД среди лиц, взятых под стражу, и осужденных в учреждениях ГУИС значительно превышает уровень заболеваемости населения этой болезнью в целом по стране, заявили в ГПУ.

«Признавая ответственность государства перед гражданами Украины в местах несвободы и учитывая предусмотренные ст. 116 Конституции Украины полномочия Кабинета министров Украины, генеральным прокурором Украины Юрием Луценко и уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Валерией Лутковской инициировано перед премьер-министром Украины принятие в ближайшее время постановления правительства о передаче от Минюста к Минздраву функции оказания медицинской помощи больным в учреждениях ГУИС», - говорится в сообщении.