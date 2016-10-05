ВР хочет запретить меру пресечения в виде заключения людей в психбольницы

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 242 народных депутата из 346, зарегистрированных в сессионном зале.

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Документом, в частности, предлагается дополнить закон «О психиатрической помощи» новой статьей 19-1 «меры пресечения к лицу, в отношении которого предполагается применение принудительных мер медицинского характера или решался вопрос об их применении».

Согласно дополнению, меры пресечения к лицу, в отношении которого предполагается применение, прекращение принудительных мер медицинского характера или решался вопрос об их применении, могут быть прекращены по решению суда в случаях и в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины: передачи на попечение опекунам, близким родственникам или членам семьи с обязательным врачебным наблюдением, а также помещения в психиатрическое учреждение при условии опасного поведения такого человека.

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При этом предлагается установить, что обеспечение надлежащих условий, исключающих опасное поведение лица, в отношении которого предполагается применение принудительных мер медицинского характера или решался вопрос об их применении, возлагается на органы внутренних дел.

Также запрещается применять меру пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих его опасное поведение в психиатрических больницах, их структурных подразделениях, предназначенных для применения по решению суда принудительных мер медицинского характера.