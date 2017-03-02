Гройсман считает, что процедуру государственных закупок лекарств пытаются дискредитировать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время конференции "Трансформация'17. Что реформы изменят в жизни украинцев" сегодня в Киеве.

Читайте такжеМеждународные организации "сэкономили" Украине деньги на закупках лекарств, просто снизив необходимые квоты - эксперт

«На данный момент разрабатывается очень серьезная программа дискредитации в публичном сознании системы государственных закупок. Я знаю о том, что на сегодняшний день есть те, кто обращается в различные PR-агентства для того, чтобы заказать дискредитационную кампанию против публичных закупок в сотрудничестве с международными организациями»,- сказал премьер.

«Я считаю, что к этому причастны те, кто всегда монополизировал рынок и те, кто имел отношение ко всем коррупционным сделкам в сфере государственных закупок», - уточнил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, правительство обязалось дополнительно выделить 2 млрд грн на закупку лекарств и вакцин через международные организации и пообещало приложить все усилия, чтобы впервые в истории Украины тендерные процедуры закупок 2017 года были проведены вовремя, а поставки были осуществлены до конца года.