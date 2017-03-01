Гройсман заявляет о необходимости местных властей выработать механизм реимбурсации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания правительства.

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Он напомнил, что с 1 апреля должен заработать механизм реимбурсации.

«На это мы выделили полмиллиарда гривен для украинских граждан. Для тех, кто страдает гипертонической болезнью, сахарным диабетом второго типа, бронхиальной астмой. То есть, лекарства для этих хронических больных будут выделяться бесплатно с 1 апреля», - сказал он.

По его словам, сегодня будет отдельное поручение председателям областных и районных государственных администраций - разработать это решение на местах.

«Это уже будет ваша ответственность, чтобы все ее механизмы вовремя начали работать», - заявил Гройсман.

Руководитель правительства уточнил, что все аптечные сети смогут участвовать в этой программе.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года Кабмин в рамках старта реформы здравоохранения и сферы обращения лекарственных средств принял решение о введении референтных цен на лекарства, которые предусматривают ограничение максимальной розничной цены лекарств с учетом анализа цен в соседних государствах, а также о начале программы реимбурсации лекарственных средств людям, больным гипертонией, диабетом и астмой.

1 февраля Кабинет министров Украины продлил переходный период введения государственного регулирования цен на лекарственные средства до 1 апреля текущего года.