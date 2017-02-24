Гройсман пообещал, что с 1 апреля больные с гипертонией будут получать лекарства бесплатно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

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"Приоритет и цель реформы заключаются в следующем - украинские граждане должны жить на 7 лет дольше, чем они живут сегодня", - отметил он.

По словам премьера, результатом медицинской реформы должно быть создание единой сети лечебных учреждений, в которых граждане Украины будут получать высококвалифицированную медицинскую помощь.

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Гройсман сообщил, что с 1 апреля правительство будет компенсировать стоимость лекарств для больных хроническими заболеваниями, в частности, гипертонической болезни. По его словам, эти граждане будут получать бесплатные лекарства.