Проект закона о защите человека от ионизирующего излучения

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О защите человека от влияния ионизирующего излучения».

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 269 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Данным законопроектом предусматривается предоставить парламенту полномочия по определению основ государственной политики в сфере защиты человека от влияния ионизирующего излучения.

Также парламент будет иметь полномочия по утверждению основной дозовой границы индивидуального облучения населения и персонала объектов, на которых осуществляется практическая деятельность, установлению уровней вмешательства в случае радиационных аварий.