Проект закона о защите человека от ионизирующего излучения
12:10, 14 января 2009Страна
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ВР утвердит дозовые границы
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О защите человека от влияния ионизирующего излучения».
Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 269 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
Данным законопроектом предусматривается предоставить парламенту полномочия по определению основ государственной политики в сфере защиты человека от влияния ионизирующего излучения.
Также парламент будет иметь полномочия по утверждению основной дозовой границы индивидуального облучения населения и персонала объектов, на которых осуществляется практическая деятельность, установлению уровней вмешательства в случае радиационных аварий.
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