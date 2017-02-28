Минздрав должен организовать исследование кандидатов на должности в бюро расследований

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято во время заседания комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора, первого заместителя и заместителя директора Государственного бюро расследований, директоров территориальных органов и руководителей подразделений центрального аппарата и работников его подразделений внутреннего контроля.

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В частности, первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова напомнила, что согласно закону о Госбюро расследований, порядок полиграфа, который будет проводиться для всех сотрудников ежегодно, должен быть утвержден Кабинетом министров и разработан Минздравом.

«Считаете ли вы, что мы можем избирать директора и заместителей без порядка, а после этого - всех сотрудников уже с порядком, который Минздрав согласовал с директором? Это нонсенс. Порядок должен существовать на всех этапах, и на начальном», - сказала она.

В связи с этим, Севостьянова предложила сегодня обратиться в Кабмин с предложением дать поручение Минздраву в течение двух недель завершить согласование этого порядка и вынести его на заседание правительства.