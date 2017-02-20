В Минздраве возобновлена работа группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики

Как сообщили УНИАН в Минздраве, на днях состоялось учредительное заседание Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики. Работу органа восстановили после изменения его состава.

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В ходе мероприятия были определены цели, задачи и функции группы, права и обязанности членов, регламент работы. Среди функций группы: формирования обоснованных стратегий, мониторинг программы иммунизации с оценкой количественных показателей, сбор и анализ данных для выработки национальной политики иммунизации.

Участники технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при необходимости могут привлекать коллег из других сфер, что будет способствовать созданию межведомственных связей.

Среди минимальных требований к группе: официально утвержденные функциональные обязанности; правовая или административная основа; основные члены представляют такие отрасли знаний: иммунология, общественное здоровье, эпидемиология, инфекционные заболевания, педиатрия, медицина, экономика здравоохранения; заседания группы проводятся не реже чем раз в год с заблаговременным распространением повестки дня и информационных материалов; декларирование конфликта интересов участников.

Подобные органы уже успешно работают в мире, поэтому Украина идет этим путем, отметили в Минздраве.