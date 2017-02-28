Ситуация по гриппу и ОРВИ: эпидемический порог не превышен ни в одном регионе Украины

В течение 8-й недели 2017 года эпидемический порог по гриппу и ОРВИ не был превышен ни в одном из регионов Украины.

Как сообщили УНИАН в Центре по контролю и мониторингу заболеваний, за 8-ю неделю 2017 года (20 - 26 февраля) заболело гриппом и ОРВИ 189 242 человека, из них 67,6% - дети в возрасте до 17 лет.

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Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составлял 444,3 на 100 000 населения, что меньше на 3,3% показателя прошлой недели и аналогичных периодов последних пяти сезонов наблюдения. Госпитализированы 6038 человек - 3,2% заболевших.

По данным Центра, на 8-й неделе летальных случаев вследствие осложнения заболевания гриппом не зарегистрировано.

Самый высокий показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Киевской (842,8), самый низкий - в Закарпатской (268,4 на 100 тыс. населения) областях. Ни в одной из областей Украины эпидемический порог не превышен, а темп прироста заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет снизился на 6,7% и 1,6% соответственно.

Проведено 285 исследований образцов материала от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, из них в 40,4% случаях получены положительные результаты. Среди выявленных респираторных вирусов методом иммунофлюоресцентной микроскопии доминируют РС-вирусы (44,9%), также определены вирусы парагриппа (36,4%), аденовирусы (18,7%).

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С начала эпидемического сезона методом полимеразной цепной реакции исследовано 3250 образцов материалов от больных с подозрением на грипп и ОРВИ, среди которых в 40,5% определена РНК вируса гриппа.

В текущем сезоне среди положительных находок доминирует вирус гриппа типа А(H3) сезонный, доля которого равна 71%.

В течение отчетной недели в Одесской и Сумской областях при лабораторных исследованиях образцов материалов от больных с подозрением на грипп определены РНК вирусов гриппа типа А и В.