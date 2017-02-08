В Украине зафиксирован новый случай смерти от гриппа - Центр по контролю заболеваний

На 5-й неделе нового года в Украине зафиксирован один случай смерти от гриппа.

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Как сообщили УНИАН в Центре по контролю и мониторингу заболеваний Минздрава Украины, за период 30 января-5 февраля ОРВИ заболели 183 420 человек, из них 65,1 % дети в возрасте до 17 лет.

Показатель заболеваемости на грипп и ГРВИ среди населения Украины находится на уровне прошлой недели и составляет 430,7 на 100 тысяч населения. Самый высокий показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Киевской, самый низкий – в Тернопольской области.

Ни в одной из областей Украины эпидемический порог не превышен. Темп прироста среди взрослых снизился на 6,2 %, а среди детей до 17 лет вырос на 5,2 %.

Удельный вес детей до 17 лет среди госпитализированных выше, чем среди взрослых. Чаще всего госпитализации нуждаются дети до 4 лет.

По сравнению с прошлой неделей суммарное количество госпитализированных уменьшилось на 3,9 %. Статистически значимого превышения фонового уровня смертности от гриппа на отчетной неделе не наблюдается.

С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинирован 104 841 человек, что составляет 0,3 % от общего количества населения страны.