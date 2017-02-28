На лечении в медучреждениях находятся 110 бойцов, раненных в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк.

По ее словам, на лечении в Германии находятся четверо раненых военных, еще двое - в Италии, по одному - в Латвии и США, 60 проходят реабилитацию в санаторно-лечебных учреждениях на территории Украины.

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Также Гаврилюк сообщила, что в этом году сметой Министерства обороны на медицинское обеспечение предусмотрено 327 млн грн, что на 85 млн больше прошлогодних показателей. Из этой суммы 90,5 млн грн предусмотрено на закупку медицинского оборудования.

Кроме того, Гаврилюк сообщила, что с начала проведения АТО сумма денежных компенсаций за полученные ранения была выплачена в объеме 915,7 млн грн, а компенсации за гибель военных их семьи получили на общую сумму более 1,4 млрд грн.