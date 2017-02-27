В Днепре президент наградил медиков больницы им.Мечникова и военных медиков

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Ваша героическая круглосуточная труд по спасению жизней воинов известна всей Украине. Я лично слышал на фронте слова благодарности врачам. Такой атмосферы заботы и ответственности, которую создаете вы, чтобы спасти украинских героев, я нигде не видел», - Порошенко поблагодарил врачей.

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Так, за значительный личный вклад в оказание квалифицированной медицинской помощи участникам антитеррористической операции, высокое профессиональное мастерство медалью «Защитнику Отечества» награждены старшего лейтенанта медицинской службы Юрия Ухача, который неоднократно совершал вылет на вертолете до населенных пунктов, где проводятся боевые действия, проводил эвакуацию раненых из зоны обстрелов.

Медалью «За труд и доблесть» награжден врача-лаборанта 385 военного госпиталя Юлию Сизоненко, что с первых дней проведения АТО оказывает медицинскую помощь военнослужащим. В частности, она оказала помощь более 3 тыс. военнослужащих, которые находились на стационарном и амбулаторном лечении в Днепропетровском военном госпитале.

Почетное звание «Заслуженный врач Украины» присвоено заведующему отделением Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова Светлане Мороз и заместителю главного врача Нине Рубан.