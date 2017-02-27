Супрун внепланово посетила Кременчуг для проверки оказания медпомощи

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге для немногочисленных журналистов, которые узнали о визите главы Минздрава от ее помощников, а не через пресс-службу мэрии Кременчуга, Супрун заявила, что она ехала из Запорожья и решила внепланово посетить Кременчуг, и без свиты и чиновников посмотреть одно из медучреждений.

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Среди встречающих Супрун не было ни мэра Кременчуга Виталия Малецкого, ни начальника Полтавского облздрава Виктора Лысака, ни других чиновников высокого ранга, как это предусмотрено в случае приезда министров в регион.

Для посещения и.о. министра выбрала амбулаторию семейной медицины в квартале №278, открытую осенью 2016 года и обслуживающую около 5 тыс. жителей микрорайона.

В медамбулатории Супрун ознакомилась с условиями приема пациентов, осмотрела склад медпрепаратов. Ознакомилась министр и с нововведением для Кременчуга - электронной картой пациента.

После экскурсии министр отметила, что такую амбулаторию можно ставить в пример всем остальным.