Супрун внепланово посетила Кременчуг для проверки оказания медпомощи
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун внепланово посетила Кременчуг Полтавской области, где проверила, как предоставляется помощь пациентам амбулатории семейной медицины.
Супрун внепланово посетила Кременчуг для проверки оказания медпомощи пациентам / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге для немногочисленных журналистов, которые узнали о визите главы Минздрава от ее помощников, а не через пресс-службу мэрии Кременчуга, Супрун заявила, что она ехала из Запорожья и решила внепланово посетить Кременчуг, и без свиты и чиновников посмотреть одно из медучреждений.
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Среди встречающих Супрун не было ни мэра Кременчуга Виталия Малецкого, ни начальника Полтавского облздрава Виктора Лысака, ни других чиновников высокого ранга, как это предусмотрено в случае приезда министров в регион.
Для посещения и.о. министра выбрала амбулаторию семейной медицины в квартале №278, открытую осенью 2016 года и обслуживающую около 5 тыс. жителей микрорайона.
В медамбулатории Супрун ознакомилась с условиями приема пациентов, осмотрела склад медпрепаратов. Ознакомилась министр и с нововведением для Кременчуга - электронной картой пациента.
После экскурсии министр отметила, что такую амбулаторию можно ставить в пример всем остальным.