Супрун пообещала не сокращать сеть скорой медицинской помощи и не увольнять врачей

Об этом она сказала во время совещания с руководителями областных Центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

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Супрун отметила, что широкая сеть подстанций – это один из тех элементов, который сможет обеспечить доезд «скорой» не за 20 минут, а за 8 мин.

По данным Минздрава, важными элементами изменений является обеспечение скорой помощи адекватным и современным оборудованием и медикаментами, создание отделений неотложных состояний в больницах, улучшение работы диспетчерской системы, которая будет отсеивать непрофильные вызовы, обеспечивать мгновенную связь с оператором и направлять на место происшествия ближайшую карету. А также создание колл-центра бесплатного, конфиденциального сервиса, в который можно позвонить за советом врача по поводу здоровья или нужной информации.

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В целом обучение парамедиков продлится 3 года: два года теоретического обучения, один – стажировка в бригадах «скорой помощи». Экстренный медицинский техник – это более короткий курс, продолжительностью 4-5 недель, после окончания которого выпускник сможет оказывать базовую помощь на догоспитальном этапе.

В Минздраве убеждены, что такие изменения позволят создать эффективную систему оказания неотложной помощи за меньшее время и с меньшими финансовыми затратами.