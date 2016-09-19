Причиной 60% случаев смерти в Украине являются сердечно-сосудистые заболевания - статистика

По данным Госкомстата, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – причина 60% смертей в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные были приведены в ходе круглого стола, посвященного старту социальной акции «Живи сердцем», направленной на профилактику и выявлению кардиозаболеваний у жителей Украины.

Участники мероприятия отмечали, что около 25 миллионов украинцев (то есть каждый второй) сталкиваются с подобными проблемами. Именно поэтому компания Philips совместно с сетью медицинских лабораторий «Синэво» и при поддержке Центра детской кардиологии и кардиохирургии запускает социальную инициативу «Живи сердцем». Цель программы – информировать население о проблеме ССЗ и важности профилактики.

По словам врача кардиолога Владимира Жовнира, больше половины населения Украины страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.

"Только в прошлом году более 420 тысяч смертей были связаны с ССЗ. Хочу сказать, что самыми распространенными причинами заболеваний сердца среди нашего населения являются: стресс, курение, сидячая работа и неправильное питание. Для профилактики мы всегда рекомендуем нашим пациентам стараться следить за своим питанием, заниматься спортом, отказаться от курения», – отметил Жовнир.

Читайте такжеНаиболее распространенными болезнями среди украинцев являются сердечно-сосудистые«Живи сердцем» – это призыв к каждому беречь свое сердце. В основной зоне риска – мужчины, у них и продолжительность жизни меньше, и они больше подвержены заболеваниям. Но, несмотря на это, мужчины обычно до последнего откладывают визит к врачу и не заботятся о своем здоровье. Поэтому в нашей кампании мы обращаемся к женщинам с призывом заботиться о себе и о здоровье своих любимых. Потому что именно мы, женщины, можем повлиять на финальный результат, на эту страшную статистику и сократить количество жертв сердечно-сосудистых заболеваний», – отметила генеральный директор компании Philips в Украине Ирина Березовская.

В рамках программы «Живи сердцем» запущен сайт blagophilips.com.ua, где собрана вся важная информация о сердечно-сосудистых заболеваниях и их профилактике. Совместно с ведущими специалистами Центра детской кардиологии и кардиохирургии был разработан первый в Украине онлайн-тест, с помощью которого всего за пару минут каждый желающий сможет определить свою группу риска.

Здесь же при поддержке Минздрава создается «Карта здорового сердца», где будут собраны все медицинские учреждения Украины, в которых можно пройти обследование сердца и получить консультацию врача. В поддержку социальной инициативы «Живи сердцем» на телеканале 1+1 стартует «Месяц здорового сердца»: каждую пятницу в программе «Сніданок» ведущие эксперты Украины будут рассказывать о самой проблематике и о важности профилактики.